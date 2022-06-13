Чита, , 09:25 — REGNUM В Забайкалье за май 2022 года (в сравнении с апрелем 2022 года) цены и тарифы на услуги снизились на 1,2%, — сообщает территориальное управление государственной статистики. отмечается при этом, что значительное снижение цен и тарифов произошло на услуги банков (на 13,1%). Так, плата за пользование потребительским кредитом стала ниже на 14,0%.

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Также в группе услуг снижение цен наблюдалось на авиаперелеты экономическим классом (на 2,1%) и в сфере страхования (на 1,8%).

В мае 2022 года ценовой рост зафиксирован на экскурсионные услуги (на 8,9%), услуги связи (на 7,6%), дошкольного воспитания (на 5,7%), железнодорожного транспорта (на 2,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению дальневосточного полпреда Юрия Трутнева, созданная авиакомпания «Аврора» должна к 2025 году практически удвоить объем перевозок пассажиров на Дальнем Востоке.

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