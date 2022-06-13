Чебоксары, 13 июня, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Чувашии на Волге произошло столкновение моторной лодки и буксира-толкача с двумя баржами, есть погибшие. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Волга

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Чувашского линейного отдела 13 июня в 00:05 часов от сотрудника транспортной организации. В ведомстве отмечают, что на 1147 км главного судового хода реки Волга столкнулись маломерная моторная лодка и буксир-толкач с двумя баржами.

Уточняется, что ЧП произошло в районе Ильинского поселения Моргаушского района Чувашии. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ведомства.

«Установлено, что маломерная моторная лодка в условиях недостаточной видимости при пересечении реки совершила столкновение носовой частью с правым бортом теплохода, следовавшего по судовому ходу. Из-за травм на месте погибли четыре человека, которые находились в моторной лодке», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия.

Управлением МЧС по Чувашии предварительно установлено, что катер «на полном ходу врезался» в грузовое судно, которое использовалось для перевозки гипса.

«Розлива топлива нет. Грузовое судно с катером подошло к берегу», — говорят в управлении.

По данным ведомства, на момент происшествия на барже находились пять человек экипажа, среди них пострадавших нет. Проводятся следственные мероприятия.