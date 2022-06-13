Донецк, 13 июня 2022, 09:20 — REGNUM Девочка-подросток ранена в результате обстрела со стороны ВСУ Докучаевска. Об этом 13 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Следите за развитием событий в трансляции: «Россия освобождает Донбасс: все новости о военной спецоперации на Украине»
«В результате обстрела ВФУ в Докучаевске ранена девочка-подросток 2006 года рождения», — отмечается в сообщении.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ выпустили по городу Докучаевск 5 ракет из БМ-21 «Град».