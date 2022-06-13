Иркутск, , 09:20 — REGNUM Росрыболовство в 2022 году планирует открыть любительскую рыбалку на омуля на Байкале, а с 2023 года, возможно, разрешит промышленный вылов. Об этом 13 июня сообщает телеграм-канал «Байкал» со ссылкой на главу ведомства Илью Шестакова.

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Он заявил, что Россия готова поделиться с Киргизией опытом восстановления рыбных запасов на примере Байкала.

«Мы столкнулись с похожей ситуацией на нашем уникальном Байкале, когда его символ и ценный обитатель — байкальский омуль практически был истреблен. Комплекс мер, который мы предприняли по восстановлению его популяции, уже дает результат», — сказал Илья Шестаков.

Промышленный лов омуля на Байкал был запрещен 1 октября 2017 года. Была усилена борьба с нелегальным промыслом, ежегодно выпускается большое количество личинок омуля, выращенных на рыбоводных заводах. Однако ученые утверждают, что еще рано разрешать лов, необходимо, чтобы половой зрелости достигло племенное стадо, родившееся после введения запрета, то есть, должно пройти от 7 до 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в России также заговорили о возможности возобновить промышленный вылов байкальского омуля, глава Росрыболовства Росрыболовства Илья Шестаков уже даже вероятную дату назвал — 2023 год.

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