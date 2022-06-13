Лондон, 13 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев второй раз в своей спортивной карьере занял первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга АТР 13 июня обнародована на официальном сайте организации.

si.robi Даниил Медведев

В активе Медведев 7590 очков, что позволяет ему занимать первую строчку рейтинга. При это второе место занял немецкий спортсмен Александр Зверев (7075 очков), а третье — бывшая первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии (6770 очков).

Также в лучшей десятке теннисистов мира находится еще один представитель России — Андрей Рублев (4125). Кроме того, российский теннисист Карен Хачанов (1710 очков) занимает 23-е место в рейтинге и еще один спортсмен из РФ Аслан Карацев (1093) — 38-е.

Отметим, на минувшей неделе Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Хертогенбосе, в котором уступил представителю Нидерландов Тиму Ван Рейтховену.