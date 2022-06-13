Москва, 13 июня, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Кинотеатры в регионах России начали сокращать часы работы или функционировать лишь в режиме выходных дней, сообщили региональные бизнес-омбудсмены.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Московские кинотеатры после снятия ограничений

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Некоторые кинозалы при этом вовсе решили закрыться на фоне падения оборота в результате отсутствия голливудских фильмов.

«По оценкам владельцев кинотеатров, выручка за I полугодие упала на 60% в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. Если же сравнивать показатели с 2019 г., то падение — 70%», — сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров, передает ТАСС.

Ассоциация владельцев кинотеатров Нижегородской области при этом выявила сокращение проката на 70% в апреле и мае 2022 года.