Чита, , 09:13 — REGNUM В Забайкальском крае за май 2022 года (в сравнении с апрелем 2022 года) среди медицинских товаров больше всего выросли цены на санитарно-гигиенические маски (медицинские) — на 1,9% и термометр медицинский безртутный (галинстановый) — на 1,5%, сообщает территориальное управление госстатистики.

Градусники Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Также подорожали: аппараты для измерения артериального давления электронные — на 0,7%.

Вместе с тем подешевели термометры медицинские электронные стандартные — на 5,1% и шприцы одноразовые — на 1,7%. Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), стали дороже на 0,1%, в том числе алмагель – на 6,4%, левомеколь – на 5,3%, йод – на 5,0%, корвалол – на 3,8%, нимесулид, эргоферон, метилурацил, сульфацетамид, аллохол, мидокалм – на 0,5-2,5%. Снизились цены на канефрон Н – на 5,3%, ренгалин – на 4,2%, поливитамины – на 3,1%, афобазол – на 3,0%, энтеросгель – на 1,8%, метамизол натрия (на 0,9%).

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, снизились на 0,1%, в том числе ксарелто — на 3,3%, эуфиллин — на 3,0%, цефтриаксон – на 2,1%, эналаприл – на 1,9%, панкреатин, гриппферон – на 0,9%, супрастин – на 0,7%. Одновременно подорожали: омепразол – на 6,0%, фуросемид – на 2,5%, глицин – на 2,1%, ингавирин, фосфоглив, винпоцетин, амлодипин, ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 0,6-1,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае за май 2022 года (в сравнении с апрелем 2022 года) непродовольственные товары подешевели в среднем на 0,04%

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