Луганск, , 09:11 — REGNUM В ходе боев за Приволье уничтожены иностранные наемники, воевавшие на стороне ВСУ. Об этом 13 июня заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

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«Союзные силы активно разбирают группировки в Лисичанске, Северодонецке, Приволье. Из Приволья часть войск ВСУ вышла в сторону Новодружевки. Отдельные из них пытались прятаться в посадках … между Новодружевкой и Белогоровкой. По ним наносятся удары. Среди погибших есть иностранные наемники. Точное количество ликвидированной «западной помощи» сказать сложно», — отметил он в Telegram-канале.

Приволье — город на западе ЛНР, граничит с городами Кременная и Рубежное. Само Приволье пока подконтрольно силовикам ВСУ.