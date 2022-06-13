Москва, , 09:08 — REGNUM Видеозапись боевой работы расчетов российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало 13 июня Минобороны России.

РСЗО «Смерч» Дарья Антонова © ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как расчет РСЗО выводит боевую машину на ударную позицию, готовится к нанесению удара, производит пуск ракет, а затем меняет позицию.

При этом командир расчёта рассказал, что у российских военных есть несколько минут для подготовки и нанесения удара, а затем две минуты, чтобы оперативно собраться и уйти с занимаемой позиции. Также он уточнил, что расчетам РСЗО нужно постоянно менять позиции и работать с учетом изменившихся условий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Следственный комитет РФ расследует теракт в Мелитополе и обстрел Кировского района Донецка со стороны ВСУ.