Запорожье, Украина, , 09:08 — REGNUM Спецслужбы Украины сменили тактику в Запорожской области, перейдя от ракетных обстрелов к диверсиям и терактам. Об этом 13 июня заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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По его словам, сначала боевики обстреливали регион ракетами «Точка-У», а затем — ударными беспилотниками, но их сбивали силы ПВО российской армии.

«Позднее были уничтожены пусковые установки «Точек-У». Поэтому теперь они перешли к тактике террора через взрывы, диверсии», — передает его слова РИА Новости.

12 июня сообщалось о взрывах в Мелитополе и Бердянске. Оба инцидента признаны терактами.