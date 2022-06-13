Вашингтон, 13 июня, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Руководство производителя электрических коммерческих автомобилей Electric Last Mile (ELMS) приняло решение о ликвидации компании. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление временного генерального директора компании Шоны Макинтайр.

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Макинтайр объяснила, что правлению компании не удалось найти лучшего решения для акционеров, кредиторов и других заинтересованных сторон. Ликвидация компании будет проведена в соответствии с процедурой банкротства в США.

«К сожалению, у нас было слишком много проблем, с которыми мы не смогли справиться за тот короткий промежуток времени, которым мы располагали», — заявила Макинтайр.

Основатели компании ELMS Джеймс Тейлор и Джейсон Луо планировали собирать малотоннажные электрические грузовики на бывшем заводе General Motors Hummer в штате Индиана. В 2021 году компания стала публичной, разместив свои акции на рынке. Эта сделка принесла ELMS около $379 млн.