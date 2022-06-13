Иркутск, 13 июня, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Забайкальском крае за май 2022 года (в сравнении с апрелем 2022 года) непродовольственные товары подешевели в среднем на 0,04%, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фотоаппарат

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Забайкальскому краю в мае 2022 года составила 7750,29 рубля, что на 4,2% выше, чем в апреле 2022 года.

Снизились цены на фотоаппараты (на 18,1%), телерадиотовары (на 7,5%), игрушки (на 2,7), средства связи (на 1,7%), моющие и чистящие средства (на 1,5%), строительные материалы (на 1,2%), мебель (на 1,1%), легковые автомобили, топливо моторное (на 0,8%).

Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров подорожали: нитки (на 5,5%), парфюмерно-косметические товары (на 5,1%), товары для животных (на 3,8%), велосипеды и мотоциклы (на 2,9%), спички (на 2,6%), ювелирные изделия (на 1,9%), галантерея (на 1,8%), школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары (на 1,6%), трикотажные изделия (на 0,9%), одежда и белье, часы (на 0,8%), обувь кожаная, текстильная и комбинированная (на 0,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость условного набора продуктов питания по Забайкальскому краю в марте 2022 года составила 7197,15 рубля, что на 5,4% выше, чем в феврале 2022 года.

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