Стокгольм, , 08:58 — REGNUM На сегодняшний день риск применения в мире ядерного оружия достиг наиболее высокого уровня со времен холодной войны. Об этом говорится в обнародованном 13 июня докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Ядерное оружие WikiImages

В документе отмечается, что США, Россия, Франция, Великобритания, Китай, Индия, Пакистан, а также Израиль и КНДР, продолжают вести модернизацию своих арсеналов.

«Несмотря на некоторые важные успехи в вопросах контроля над ядерными вооружениями и разоружения, риск применения ядерного оружия достиг самого высокого уровня со времен пика холодной войны», — говорится в нем.

Также прогнозируется, что в течение ближайших десяти лет запасы ядерного оружия будут увеличиваться и добавляется, что, как ожидается, при сохранении этой тенденции в скором времени число ядерных боеголовок в мире может начать расти впервые со времен холодной войны.

«Хотя общее количество ядерного оружия немного сократилось в период с января 2021 года по январь 2022 года в следующем десятилетии это число, вероятно, увеличится», — уточняется в докладе.

Кроме того, добавляется, что в данный момент обладающие ядерным оружием страны «обостряют свою риторику» и что «роль атомного оружия в их военных стратегиях становится все более значимой».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что возобновление переговоров России и США по ядерным вооружениям маловероятно в нынешних условиях.