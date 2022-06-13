Чита, 13 июня, 2022, 08:53 — ИА Регнум. По данным Забайкалкрайстата, индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2022 года (по сравнению с апрелем 2022 года) составил 100,4%. На продовольственные товары цены повысились на 1,5%. Заметно подорожал картофель — на 12,0%.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Картофель

Также среди продовольственных товаров подорожали консервы фруктово-ягодные (на 6,6%), напитки безалкогольные (на 5,0%), молоко и молочная продукция (на 4,7%), фрукты и цитрусовые (на 4,0%), чай, кофе, какао (на 3,6%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 3,4%), мороженое (на 3,1%). На маргарин и маргариновую продукцию, консервы рыбные, алкогольные напитки, мясо и птицу, масло и жиры, сыр, консервы мясные цены выросли на 0,7 — 2,9%.

Одновременно подешевели: яйца (на 19,0%), овощи (на 7,0%), сахар (на 1,7%), макаронные изделия (на 1,3%), мука (на 1,0%).

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 30 апреля по 6 мая 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен был отмечен на свёклу столовую (7,2%), яблоки (5,4%) и чай черный байховый (4%).

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