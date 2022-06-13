Луганск, 13 июня, 2022, 08:52 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли в ЛНР Золотое-5 с применением минометов. Об этом 13 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия освобождает Донбасс: все новости о военной спецоперации на Украине»

«️Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 08.20 с направления н.п. Горское по н.п. Золотое-5 с применением минометов 120 мм (6 мин)», — отмечается в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено 11 жилых домов и детсад.