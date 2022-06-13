Москва, , 08:48 — REGNUM Следственный комитет (СК) РФ расследует теракт в Мелитополе и обстрел Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Об этом 13 июня сообщили в СК РФ.

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«Следователи СК РФ зафиксируют и расследуют очередные факты преступных действий киевского режима против граждан Украины и Донбасса. Следователи установят обстоятельства указанных преступлений. Причастные лица будут привлечены к уголовной ответственности», — отмечается в сообщении.

Ранее замглавы ГУМВД по Запорожской области Алексей Селиванов сообщил, что в результате теракта в Мелитополе пострадали 4 человека. При обстреле Кировского района Донецка накануне погиб мужчина, получили ранения 8 мирных жителей.