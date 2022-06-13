Чебоксары, 13 июня, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В результате столкновения катера с теплоходом на Волге в Чувашии погибли четыре человека. Об этом 13 июня сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

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Уточняется, что согласно предварительным данным, 12 июня около 23:55 мск 1147-м километре судового хода реки Волга столкнулись катер «Волжанка Voyager 67» и теплоход «Коломенский 803».

«В результате происшествия погибли четверо человек, находившихся на маломерном судне. Обстоятельства происшествия и личности пострадавших устанавливаются», — говорится в сообщении.

Также указывается, что чувашская транспортная прокуратура ведет проверку этого трагического происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня в Новосибирской области паромной переправе Спирино — Чингис Ордынского района произошло столкновение двух несамоходных барж, осуществляющих перевозку пассажиров и автотранспорта.