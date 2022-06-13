Донецк, , 08:43 — REGNUM В результате обстрелов со стороны ВС в ДНР без энергоснабжения остаются 4 300 абонентов. Об этом 13 июня сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«В результате обстрелов ВФУ в Донецкой Народной Республике обесточены 53 трансформаторные подстанции и 4 300 бытовых абонентов», — сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

За сутки на территории ДНР в результате обстрелов ВСУ погиб один человек, еще 9 — ранены.

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