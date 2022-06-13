Чита, , 08:41 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 13 июня 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 111 (+15 за минувшие сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместе с тем 166 287 пациентов (+5 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв уже составляет 2681 человек (0 за сутки). В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 20 человек находится в тяжелом состоянии (+1 за сутки), ни один не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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