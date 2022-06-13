Донецк, 13 июня 2022, 08:41 — REGNUM ️За сутки на территории ДНР в результате обстрелов ВСУ погиб один человек, еще 9 — ранены. Об этом 13 июня сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
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«За минувшие сутки, с 08:00 12 июня до 08:00 13 июня, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб 1 человек и еще 9 мирных жителей получили ранения», — сообщает МЧС ДНР.
Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала текущих суток уничтожили более 20 украинских националистов.
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