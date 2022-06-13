Москва, , 08:38 — REGNUM Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Москве с российским лидером Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба Назарбаева.

Нурсултан Назарбаев Elbasy.kz

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«Нурсултан Назарбаев встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России», — отмечается в сообщении на сайте экс-президента Казахстана.

В ходе дружеской встречи первый президент Казахстана и президент России обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя странами.