Москва, 13 июня, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Москве с российским лидером Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба Назарбаева.

Elbasy.kz Нурсултан Назарбаев

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«Нурсултан Назарбаев встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России», — отмечается в сообщении на сайте экс-президента Казахстана.

В ходе дружеской встречи первый президент Казахстана и президент России обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя странами.