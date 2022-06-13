Иркутск, , 08:38 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 13 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8677 человек, за последние сутки скончался один пациент.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 294 879 (+62 за сутки, хотя еще накануне было +30). Госпитализированы 285 (+9 за последние сутки). В то же время выздоровели 290 659 пациентов (+44 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 695 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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