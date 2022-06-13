Москва, , 08:35 — REGNUM Применяемое в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины российское вооружение «показывает себя неплохо». Об этом 13 июня заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, который курирует оборонную промышленность, в интервью телеканалу РБК.

Юрий Борисов Government.ru

«Неплохо, хорошо, можно сказать, работает наше высокоточное оружие. Мы слышим в ежедневных репортажах Министерства обороны о поражении (этими образцами вооружения. — ред.) сложных объектов. Неплохо себя показывают артиллерия, авиационные средства поражения», — сказал он.

Также Борисов отметил, что в настоящее время в развитии военных технологий наступает «эра высокоточного оружия», потому что все страны мира хотят сохранить жизни своих бойцов.

Кроме того, заместитель председателя правительства указал, что в этих новых реалиях особенно важно увеличение огневой мощности, позволяющее уничтожать инфраструктуру и основные силы противника до того, как начнется прямой контакт.

При это он также предположил, что в будущем будут широко применяться роботизированные средства, которые, наряду с авиационными, будут наземными, морскими, надводными и подводными.

«Это оружие на так называемых новых физических принципах. Это и лазерная тематика, электромагнитное оружие. Это оружие будущего», — заключил Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что успехи Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины «разочаровывают».