Москва, 13 июня, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Исторический фильм об авиакатастрофе «Одна» стал лидером проката в России и СНГ в период с 9 по 12 июня. Об этом свидетельствуют предварительный данные портала «Бюллетень кинопрокатчика».

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Фильм Дмитрий Суворова вышел в прокат 9 июня. В основе сюжета картины «Одна» реальная авиакатастрофа, произошедшая 40 лет назад.

Тогда над Дальним Востоком столкнулись самолёты Ту-16 и АН-24. Единственной выжившей в катастрофе стала студента Лариса Савицкая, которой удалось уцелеть после падения с высоты в пять тысяч метров.

Картина «Одна» собрала за уик-энд с 9 по 12 июня 49,7 млн рублей. Второе место по сборам занял мультфильм «Кощей. Похититель невест». Анимационная работа режиссёра Романа Артемьева собрала за эти дни в прокате 33,7 млн рублей.

Замкнула тройку лидеров ещё одна российская картина — комедия «Молодой человек». Фильм Александра Фомина преодолел отметку по сборам в 32 млн рублей.