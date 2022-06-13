Абакан, 13 июня, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Саяногорске двое подростков 2008 года рождения пострадали от удара молнии. Об этом 13 июня сообщает ИА «Хакасия» со ссылкой на МЧС.

blinkingplanetary Гроза. Молния

Во время грозы двое школьников находились на улице рядом с газовым баллоном для накачки воздушных шаров и пострадали от удара молнии. 14-летние мальчики получили серьезные травмы, они госпитализированы, за их жизнь борются врачи.

Подробности о состоянии детей пока не приводятся.