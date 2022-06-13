Барнаул, 13 июня, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Сибирские территории страдают от аномальной жары. По данным синоптиков, речь идёт о Кемеровской, Омской, Томской, Новосибирской, Иркутской областях, Алтайском крае, Хакасии и Туве. Там до 17 июня объявлено штормовое предупреждение. Температура воздуха может подняться до +35 °C, потом жара начнёт спадать.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области 13 июня ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы.

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