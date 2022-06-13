Москва, , 08:29 — REGNUM Остановка сертификации «Северного потока — 2» произошла по вине политики экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом 13 июня заявид председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ангела Меркель

По его мнению, Меркель была сторонницей насильственной смены власти в Киеве, а также поддерживала западный путь развития Украины. Пушков также выразил уверенность, что экс-канцлер ФРГ несет прямую ответственность за происходящие события на Украине.

«В итоге детище Меркель — «Северный поток — 2», — в необходимости которого для Германии она была убеждена, стал жертвой ее же политики поощрения агрессивных сил в Киеве. Вероятно, это был ее самый крупный провал — с точки зрения подлинных, а не надуманных интересов ФРГ», — написал он в Telegram-канале.