Ашхабад, 13 июня 2022, 08:21 — REGNUM Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем России, сообщает газета правительства «Нейтральный Туркменистан». Он пожелал Путину «крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу России — благополучия и прогресса».
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«От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично от всей души поздравляю Вас и весь народ вашей страны с Днем России», — отмечается в сообщении.
«Туркмено-российские межгосударственные связи прошли испытание временем, и в настоящее время двустороннее стратегическое партнерство между нами неуклонно крепнет во имя процветания наших стран. Мы готовы и в дальнейшем прилагать все усилия для развития отношений по восходящей линии», — подчеркнул Бердымухамедов.