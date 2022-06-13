Москва, 13 июня, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье 13 июня будет до +25 градусов. В регионе будет переменная облачность, пройдет кратковременный дождь, местами — гроза. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

Температура воздуха днем будет колебаться от +23 до +25 градусов. Ожидается южный ветер 6−11 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров опустятся до +13…+15 градусов. Ожидается южный ветер 5−10 м/c.

Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.