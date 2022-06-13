Барнаул, , 08:14 — REGNUM Министерство здравоохранения Алтайского края традиционно в рамках празднования Дня медицинского работника проводит спортивные состязания между медицинскими учреждениями региона, сообщает 13 июня телеграм-канал ведомства.

Медработники на «Тропе здоровья» Cap.ru

На открытии фестиваля спорта участников команд поприветствовали министр здравоохранения региона, представители местного парламента, министерства спорта и профсоюза медработников.

В этом году участниками фестиваля стали 22 команды.

Традиционно спортсмены соревнуются в воллейболе, стритболе, футболе, дартсе, перетягивании каната, беге, гиревом виде спорта.

Открыл мероприятие глава алтайского минздрава Дмитрий Попов: «Сегодня мы встречаемся в нерабочей обстановке и сегодня как никогда чувствуется корпоративный дух, и это очень важно. Я желаю всем коллегам спортивных побед».

Как сообщало ИА REGNUM, медицинским работникам Ямала к профессиональному празднику выплатят по 15 тыс. рублей.

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