Прага, , 08:11 — REGNUM Россия будет радоваться высоким из-за нефтяного эмбарго Евросоюза ценам на нефть, так как сможет в результате этого получать дополнительный доход. Такое мнение 13 июня высказала экономист Илона Швигликова в колонке для Časopis argument.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам экономиста, введение Евросоюзом эмбарго на поставки российской нефти оказывается сильное влияние на ситуацию в сообществе и для последнего последствия такого решения могут оказаться серьезнее, чем для Москвы.

При этом она уточнила, что такими действиями идеологического характера ЕС увеличивает цену на нефть для себя, в то время, как Европа является бедным регионам по запасам сырья и зависит от его поставок.

«Пока ЕС будет хлопотать о новых поставках и страдать от перебоев, а также всего, что с этим связано, Россия будет радоваться высоким ценам на нефть. И даже если ей придется продавать свою нефть с некоторой скидкой, цены для нее все равно будут выгоднее, чем год назад. Думать, что такая политика сломит Российскую Федерацию, абсурдно, и, скорее всего, она лишь приведет к очередным экономическим трудностям в ЕС», — написала она в своем материале.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия должна обрести энергонезависимость от России.