Анкара, , 08:04 — REGNUM Воздушные суда не могут совершить посадку из-за смерча в турецком аэропорту Эсенбога в Анкаре. Об этом 13 июня сообщило издание Sözcü.

Смерч Sochiadm.ru

В столице Турции уже несколько дней подряд наблюдаются ураганы и подъём уровня воды в реках. В ряде районов города сильным ветром снесло крыши домов, затопило дворы и были повреждены фасады и остекление зданий. В турецком Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) предупредили граждан о возросшем риске оползней.

Также стало известно, что самолёты не смогли совершить посадку в международном аэропорту Анкары из-за смерча. Диспетчеры перенаправили воздушные суда в аэропорты ближайших провинций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ураган «Агата» повредил окло 28 тысяч жилых домов в Мексике на территории штата Оахака.

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