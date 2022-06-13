Барнаул, , 07:59 — REGNUM В Барнауле по случаю Дня России 12 июня была организована обширная праздничная программа. Также жители региона отправили новую партию гуманитарного груза в Донбасс. Подробности сообщает пресс-центр Барнаульской гордумы (БГД).

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель БГД Галина Буевич, а также руководитель фракции «Единая Россия» в БГД Вячеслав Перерядов и депутаты Барнаульской Думы Дмитрий Ильиных и Евгений Носенко БГД

В Центральном районе губернатор края Виктор Томенко, глава города Вячеслав Франк, председатель БГД Галина Буевич, также руководитель фракции «Единая Россия» в БГД Вячеслав Перерядов и депутаты Барнаульской Думы Дмитрий Ильиных и Евгений Носенко побывали на площадке, где размещена выставка «Моя Родина — Россия». Экспозиция размещена на 11 стендах. 22 слайда рассказывают об основных героических периодах истории России.

В рамках мероприятия был отправлен гуманитарный груз на Донбасс. Губернатор региона отметил, что Россия — великая держава, которая проводит независимую политику и последовательно защищает свои интересы на международной арене.

«Это очень символично, что сегодня, в День России, мы с местным отделением партии «Единая Россия» отправляем жителям Донбасса очередной гуманитарный груз. На этот раз отправляется партия круп (гречка, рис, горох), общим весом 19,5 тонн. Сегодняшняя акция — не первая. Это ещё раз доказывает, что барнаульцы своих не бросают», — сказал Вячеслав Перерядов.

Гуманитарный груз для Донбасса БГД

А в парке культуры и отдыха «Центральный» состоялась торжественная церемония вручения юным жителям города их первых паспортов, которые они получили из рук Виктора Томенко. Он пожелал молодым гражданам России реализовать все свои таланты, быть целеустремленными, активными и успешно преодолевать все трудности.

Поднятие государственного флага Российской Федерации прошло на набережной Оби. Под звуки гимна, который исполнил Барнаульский академический хор, курсанты Барнаульского юридического института МВД России подняли над набережной российский триколор.

Председатель БГД Галина Буевич отметила высокий уровень организации праздничных мероприятий:

«Сегодня мы посетили выставки, посмотрели концертную программу и это — счастье видеть сколько талантливой молодежи проживёт в Барнауле. Считаю, что сегодня важно еще раз сказать — мы все россияне, мы все патриоты России. В эти дни мы должны поддержать нашу армию, наших ребят, которые в сложных, боевых условиях, рискуя своими жизнями, с честью выполняют свой долг».

Напомним, сегодня, 12 июня, отмечался День России. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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