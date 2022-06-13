Москва, 13 июня, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Музыкальный фестиваль Moscow Jazz Festival откроется в концертном зале «Зарядье» 13 июня. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

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Масштабный проект приурочен к 100-летию отечественного джаза. Участники фестиваля будут выступать в течение пяти дней в саду «Эрмитаж», парках «Зарядье» и «Музеон», Новопушкинском сквере, на ВДНХ и Центральном рынке.

На открытии фестиваля выступят Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана и камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Среди других участников Лариса Долина, Евгений Маргулис и Алексей Чумаков.

Всего в работе фестиваля примет участие более 700 артистов. Среди иностранных участников композитор из Индии Лакшминараяна Субраманиам, бразильский гитарист Тиаго Эшпириту Санто, а также музыканты из Турции, Сербии, Армении и Кубы.

«Москва достойна иметь свой международный джазовый фестиваль, где в течение целой недели будут выступать самые известные артисты России и мира, наши студенты, ученики, новое поколение», — рассказал Игорь Бутман агентству ТАСС.