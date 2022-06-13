Чебоксары, , 07:53 — REGNUM При столкновении грузового судна и катера погибли четыре человека на реке Волге в Чувашской Республике. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры по региону.

Катер столкнулся с баржей УТ МВД России по СФО сибфоут.мвд.рф

Уточняется, что авария с участием двух судов произошла около 00:30 мск на 1147-м километре судового хода реки Волги в Моргаушском районе Чувашии. По предварительным данным, катер «Voyager 670» на полном ходу врезался в грузовую баржу «Коломенский», которая следовала с грузом гипса из Тенеево в Коломенское.

Погибли пассажиры катера, четверо мужчин. Пятеро членов экипажа баржи не пострадали. Сейчас решается вопрос о доставке на берег людей и тел погибших.

На место ЧП выехали следственно-оперативная группа Чувашского ЛО МВД России на транспорте, следователь Центрального МСУТ СК России, Чувашский транспортный прокурор.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении двух барж с людьми и транспортом в Новосибирской области.

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