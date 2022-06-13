Минск, 13 июня, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Роскосмос не влияет на выбор кандидатов в космонавты от Белоруссии. Об этом 13 июня рассказал ТАСС глава корпорации Дмитрий Рогозин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«Пока не знаю, какие кандидаты, и не хочу знать, чтобы не было нашего влияния на формирование списка. Это всецело зависит от выбора Национальной академии наук Белоруссии», — уверяет глава Роскосмоса.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил Роскосмосу организовать полёт в космос представителей Белоруссии на российском корабле. Тогда Дмитрий Рогозин сказал, что белорусская сторона должна отобрать, как минимум, два десятка кандидатов до 15 июня 2022 года.