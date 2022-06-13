Челябинск, , 07:50 — REGNUM В Челябинском филиале Военно-воздушной академии торжественно открыли бюст Героя Советского Союза и выпускника учебного учреждения Николая Гунбина. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Николай Александрович прошёл всю войну. Золотой Звезды Героя он был удостоен 19 августа 1944 года. Летом 1941 года он оборонял от немецко-фашистских захватчиков Украинскую ССР, а затем защищал Москву. Участвовал в Сталинградской битве, битве на Курской дуге. К июлю 1943 года гвардии капитан Гунбин совершил уже 288 боевых вылетов. Участвовал в снятии блокады с Ленинграда, освобождал Польшу, брал Берлин.

Золотая Звезда Героя была присвоена ему 19 августа 1944 года. Отметим, «Аллею Героев» была открыта в филиале 1 октября 2021 года. На ней увековечат всех 36 выпускников-героев.