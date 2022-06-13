Иркутск, 13 июня, 2022, 07:44 — ИА Регнум. На утро 13 июня в лесном фонде в Иркутской области действует пять возгораний на площади 13,2 гектаров, сообщает телеграм-канал правительства региона.

МВД Пожары в Приангарье

Отмечается также, что за минувшие сутки ликвидировано шесть лесных пожаров на площади 27,5 га: два — в Нижнеилимском районе, по одному — в Братском, Катангском, Киренском и Тайшетском районах. Полностью локализовано два пожара в Жигаловском и Нижнеилимском районах на общей площади 59 га.

В тушении лесных пожаров было задействовано 121 пожарный-десантник, 119 сотрудников лесопожарных формирований, 67 работников арендаторов лесных участков, а также 76 единиц наземной

В авиамониторинге — один Ан-2 и 10 легкомоторных самолётов. Четыре вертолёта Ми-8 — в переброске десантников.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 11 июня, в Иркутской области не было действующих лесных пожаров.

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