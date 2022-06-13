Слюдянка, Иркутская область, 13 июня, 2022, 07:36 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области 13 июня сообщает об обнаружении мужчины, сорвавшегося со скалы в Слюдянском районе. Накануне, поздно вечером, в Главное управление МЧС России по Иркутской области поступила информация о том, что группа спасателей МЧС России проводила учебно-тренировочные сборы на одном из хребтов Хамар-Дабана.

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Во время тренировки спасатели обнаружили мужчину, который, сорвавшись со скалы, упал и получил серьезные травмы. Сотрудники БПСО оказали первую помощь, однако из-за множества травм пострадавшего невозможно было транспортировать на носилках до ближайшего населённого пункта. Тогда спасатели разбили лагерь на месте и сообщили о случившемся.

В 11:00 местного времени вертолёт Ми-8 МЧС России приземлился на базе БПСО в посёлке Никола, пострадавший передан бригаде скорой помощи для дальнейшей транспортировки в лечебное учреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в районе мыса Хобой на острове Ольхон был найден пропавший турист — житель Калининграда, 1983 года рождения. Он разбился, упав со скалы.

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