Аланья, Турция, , 07:35 — REGNUM Гражданка России была найдена мёртвой в квартире в турецком городе Аланья. Об этом 12 июня сообщил новостной портал Haberturk.

Аланья Bestalex

Уточняется, что тело 47-летней женщины было найдено в квартире в районе Гюллерпынары Аланьи её подругой, пришедшей в гости. Подруга погибшей немедленно известила о произошедшем полицию и медиков, но прибывшие на место происшествия медицинские бригады смогли только констатировать смерть гражданки России.

Личность женщины установлена, её зовут Аида Магомедова, тело гражданки России было доставлено в морг. Причина гибели на данный момент остаётся неизвестной. Полиция начала расследование по факту гибели российской гражданки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели гражданки России на острове Пхукет в Таиланде.

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