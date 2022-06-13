Екатеринбург, , 07:27 — REGNUM В Екатеринбурге на территории железнодорожного соединения Центрального военного округа открыли памятник, выполненный в форме латинского символа «Z». Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Памятник посвящён подвигам военнослужащих — участников специальной военной операции на Украине. Он установлен на Аллее славы военных железнодорожников. Фигура была выполнена из железнодорожной рельсы, а также окрашена в цвета георгиевской ленты.

Торжественная церемония открытия началась с минуты молчания. Военнослужащие — железнодорожники возложили под звуки Государственного Гимна России венки к монументу.