Екатеринбург, 13 июня, 2022, 07:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на территории железнодорожного соединения Центрального военного округа открыли памятник, выполненный в форме латинского символа «Z». Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Фото: Mil.ru

Памятник посвящён подвигам военнослужащих — участников специальной военной операции на Украине. Он установлен на Аллее славы военных железнодорожников. Фигура была выполнена из железнодорожной рельсы, а также окрашена в цвета георгиевской ленты.

Торжественная церемония открытия началась с минуты молчания. Военнослужащие — железнодорожники возложили под звуки Государственного Гимна России венки к монументу.