Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Часть западных политиков выражает разочарование введёнными против России санкциями и пытается обойти собственные ограничения в отношении энергоносителей. Об этом сообщает иранское издание Javan.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналисты Javan пишут, что санкции наносят больший урон странам Запада, чем России. И по этой причине антироссийская коалиция заведомо обречена на «неизбежное поражение».

Также авторы Javan считают, что этот конфликт может нанести значительный ущерб популярности и рейтингам глав государств и политических лидеров как стран Европы, так и США.