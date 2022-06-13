Запад хочет обойти собственные санкции против России — Javan
Вашингтон, 13 июня, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Часть западных политиков выражает разочарование введёнными против России санкциями и пытается обойти собственные ограничения в отношении энергоносителей. Об этом сообщает иранское издание Javan.
Иван Шилов ИА REGNUM
Санкции
Журналисты Javan пишут, что санкции наносят больший урон странам Запада, чем России. И по этой причине антироссийская коалиция заведомо обречена на «неизбежное поражение».
Также авторы Javan считают, что этот конфликт может нанести значительный ущерб популярности и рейтингам глав государств и политических лидеров как стран Европы, так и США.