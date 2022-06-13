Вашингтон, , 07:25 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Rocket с малыми спутниками Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) завершился неудачей из-за преждевременного отключения двигателей второй ступени. Об этом сообщает пресс-служба компании Astra.

Общий вид с воздуха на стартовые комплексы мыса Канаверал NASA

Частная американская компания Astra является разработчиком двухступенчатой ракеты-носителя Rocket. 12 июня разработанная компанией ракета стартовала с пусковой площадки на мысе Канаверал (штат Флорида, США).

В качестве полезной нагрузки использовались два малых спутника TROPICS американского аэрокосмического агентства NASA. Носитель не смог вывести космические аппараты на расчётную орбиту.

«Вторая ступень досрочно прекратила работу, поэтому мы не смогли доставить полезный груз на орбиту. Дополнительная информация будет представлена после изучения всех данных», — сообщили в компании.

Спутники TROPICS предназначены для изучения механизма образования циклонов. Планировалось, что группировка будет состоять из шести спутников, которые будут выведены на орбиту в результате трёх стартов.