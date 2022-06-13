Бразилиа, , 07:18 — REGNUM Личные вещи пропавшего британского журналиста Дома Филлипса были найдены полицией в Бразилии. Об этом 12 июня сообщил новостной портал G1.

Бразилия Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что сотрудникам полиции удалось найти рюкзак, блокнот и обувь в том месте, где на реке Хавари, в штате Амазонас, предположительно, пропали журналист и местный житель. Кроме того, были найдены документы местного жителя, сопровождавшего британского журналиста.

Журналист Дом Филлипс и его сопровождающий Бруно Перейра пропали 5 июня в отдаленной долине Жавари в бразильском штате Амазонас. Долина находится рядом с границей с Перу. Сотрудниками полиции по подозрению к причастности к исчезновению мужчин был задержан местный житель, который, по словам очевидцев, плыл по реке за лодкой журналиста.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении останков, которые, предположительно, могут принадлежать пропавшему британскому журналисту. Однако полиция Бразилии скептически отнеслись к данной версии.

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