Челябинск, , 06:59 — REGNUM В Челябинске 13 июня пройдёт фестиваль ретротехники «Машина времени». Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Челябинск (сс) Bastiat74

Начнётся он с автопробега от проходной Челябинского тракторного завода. А затем в 12:00 по местному времени на Театральной площади начнётся выставка. Жители и гости города увидят более 100 единиц раритетных велосипедов, автомобилей, мотоциклов и иной колёсной техники.

Среди автомобилей, в частности, будут представлены выпущенные в первой трети XX века. Это Газ М-1 и Opel Super 6 1937 года, La Likorne 1932-го и Chevrolet Model 6AC Pickup 1927-го. А на сцене выступят творческие коллективы.