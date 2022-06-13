Челябинск, 13 июня, 2022, 06:59 — ИА Регнум. В Челябинске 13 июня пройдёт фестиваль ретротехники «Машина времени». Об этом сообщили журналистам в мэрии.

(сс) Bastiat74 Челябинск

Начнётся он с автопробега от проходной Челябинского тракторного завода. А затем в 12:00 по местному времени на Театральной площади начнётся выставка. Жители и гости города увидят более 100 единиц раритетных велосипедов, автомобилей, мотоциклов и иной колёсной техники.

Среди автомобилей, в частности, будут представлены выпущенные в первой трети XX века. Это Газ М-1 и Opel Super 6 1937 года, La Likorne 1932-го и Chevrolet Model 6AC Pickup 1927-го. А на сцене выступят творческие коллективы.