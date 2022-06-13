Каир, 13 июня, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Сильное давление ощутили арабские страны со стороны западных стран, требовавших занять строго определённую позицию по конфликту на Украине, но не поддались ему. Такое заявление сделал 12 июня генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт в интервью египетскому телеканалу Sada El balad.

Цитата из видео «Arab League reappoints Ahmed Aboul Gheit Secretary General» на YouTube Заседание Лиги арабских государств

Политик отметил, что арабские страны попали в очень щекотливую ситуацию, Запад неприкрыто давил, требуя принять участие в изоляции России и отвергая её позицию в отношении Украины. По словам Ахмеда Абу аль-Гейта, представители арабских стран не поддались давлению, а некоторые отказались принимать участие в голосовании за осуждение России, учитывая свои интересы в регионе.

Ахмед Абу аль-Гейт указал, что у арабских стран есть комплекс коллективных действий в условиях конфликта между Россией и Украиной. Политик выразил надежду на то, что правительствам арабских стран удастся не допустить негативного воздействия конфликта на национальную безопасность.